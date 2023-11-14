Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya bir araç göre yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya araç çarptı.

Polis Basın Subaylığı'nın yaptığı açıklama şöyle:

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14.11.2023 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, yönetimindeki polis motosikleti ile eskort görevi yapan polis mensubu, doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Levent Koleji önlerine geldiğinde, o esnada yolu karşıdan karşıya geçen yaya   E.A. (K-15)'nın sağ koluna çarpmıştır.
Kaza sonucu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kontrol maksatlı kaldırılan yaya E.A.,  taburcu olmuştur.

Soruşturma devam etmektedir.