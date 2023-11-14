Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya bir araç göre yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya araç çarptı.
Polis Basın Subaylığı'nın yaptığı açıklama şöyle:
14.11.2023 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, yönetimindeki polis motosikleti ile eskort görevi yapan polis mensubu, doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Levent Koleji önlerine geldiğinde, o esnada yolu karşıdan karşıya geçen yaya E.A. (K-15)'nın sağ koluna çarpmıştır.
Kaza sonucu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kontrol maksatlı kaldırılan yaya E.A., taburcu olmuştur.
Soruşturma devam etmektedir.