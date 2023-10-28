Rum İstihbarat Teşkilatı’nın (KİP) rütbeli bir mensubu hakkında, aynı soyadını taşıdığı bir yakınına trafik cezası kesen iki polisin görevini engellemek, hakaret etmek ve trafik akışını engellemek ve yasak olmasına rağmen özel bir şirketle bağlantılı olmaktan disiplin soruşturması açıldı.

Fileleftheros’un haberine göre geçen Temmuz ayı sonunda, otoyolda devriye görevi yapan iki polis, emniyet kemeri takılı olmayan bir sürücüyü durdurup ceza yazdığı sırada, özel bir şirkete ait araçla karşı istikametten gelen ve her iki şeridi de kapatacak şekilde yol ortasında durup polisleri azarlayan kişiden şikâyetçi oldu.

Şikâyet edilen ve hakkındaki disiplin soruşturması süren kişinin bir KİP subayı olduğu, emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan kişi ile aynı soyadını taşıdığı, kullandığı aracın da ceza yazılan akrabasının sahibi olduğu şirkete ait olduğu belirlendi.