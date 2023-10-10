Kıbrıs Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Sami Güneş, aslı astarı olmayan iddialarla başarılarına gölge düşürmeye çalışanlara rağmen yasal çerçevede halka hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, “Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Kıbrıs Sigorta’nın iki yönetim kurulu üyesinin basına asılsız açıklamalarda bulunduğunu savunan Güneş, “kendilerinde bilgi verilmeden karar alındığı”, “direktörlerin aldığı ücretlerin keyfi olduğu” ve “izaz ikram konusunda aşırı harcama yapıldığı” iddialarını yalandı.

Güneş, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Sigorta Yönetim Kurulu toplantılarından iki gün önce tüm üyelere Whatsapp grubu üzerinden gündem ve karar üretilecek hususlar gönderilmektedir. Direktörlerin ücretleri konusundaki kararlar, yanlış ve yanıltıcı iddiaları ortaya atan direktörlerin de hazır bulunduğu Yönetim Kurulu toplantısında oy birliği ile alınmıştır. İzaz ikram kalemi harcamaları aylık ortalama 25 bin TL civarına denk gelmektedir ve bu büyüklükteki bir şirket için normaldir. Yapılan tüm harcamaların belgeleri de Kıbrıs Sigorta Muhasebe Bölümünde mevcuttur.”

Şirkete ait araç kullanımı, boş çek yaprağı alınması, reklam ve promosyonlarla ilgili karar konusunda da bazı asılsız iddialar olduğunu belirten Güneş, şunları ekledi:

“Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı’nın şirketimizle ilgili işleri yaparken şirketin araçlarından birini kullanması kadar doğal bir şey yoktur. Reklam ve promosyon harcamalarında enflasyon dışında herhangi bir artış olmadığını ve olamayacağını belirtmek isteriz. Bu konudaki kararların tümü de Yönetim Kurulu tarafından alınmıştır.

Söz konusu çekler, şirketin bir taşınmaz mal alımında pazarlık gücünü artırmak ve Yönetim Kuruluna sunulmak üzere hazırlık maksadıyla Genel Müdür tarafından doldurulup imzalanmış, taşınmaz mal alınmasından vazgeçilince çekler muhasebeye iade edilmiştir.”

Güneş, Kıbrıs Sigorta’nın yeni yönetiminin adaletli ve eşitlikçi bir yaklaşım sergilediğini belirten Güneş, aldıkları sorumluluğun bilinciyle hareket ederek şirketi istihdam kaynağı gibi kullanmadıklarını, en ufak sapma olmaksızın yasaların çizdiği çerçevede hareket ettiklerini söyledi.

Güneş, Kıbrıs Sigorta’nın yeni yönetiminin 10 aylık çalışmalarına işaret ederek, şirketi geçmiş yönetimin bıraktığı noktadan çok daha ileriye taşıdıkları belirtti.

Kıbrıs Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Sami Güneş, yeni yönetimi olarak göreve geldikleri 10 aylık süreyle ilgili rakamları da paylaştı.

Güneş’in paylaştığı verilere göre, yeni yönetim 6 bin 610 olan poliçe sayını 10 bin 369’e çıkardı. 2022’de 11.2 milyon TL’lik hasar ödemesi, bugün itibarıyla 22.2 milyon TL’ye ulaştı.

23.2 milyon TL olan poliçe üretimi, yeni yönetim döneminde 32.2 milyon TL’lik artışla 55.4 milyon TL oldu.

Maaş ödemeleri, enflasyona da bağlı olarak 2.2 milyon TL artarak 8.7 milyon TL’ye ulaştı. Acente sayısı 54’ten 66’ya yükseldi. 8 acenteyle yapılan görüşmelerde sona gelindi. Sürecin tamamlanmasıyla acente sayı 74’e ulaşacak.

Şirketin brüt cirosu 10 aylık sürenin ardından yüzde yüzün üzerinde artışla 24.6 milyon TL’den 58.6 milyon TL’ye yükseldi. Kıbrıs Sigorta’nın aleyhine hazırlanıp feshedilen yeni sözleşmeyle Kıbrıs Sigorta’ya 200 bin Euro ek gelir kazandırıldı.