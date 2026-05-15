Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Halk Plajı çemberi ve Thalassa Hotel ile Nuhun Gemisi Hotel arasındaki güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler pazar günü 06.00-12.00 saatleri arasında polis tarafından kapatılacak ve trafik akışı kontrollü sağlanacak.

Polisten verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek triatlon yarışının bisiklet ve koşu bölümlerinin düzenleneceği bahsi geçen güzergahtaki tüm çember ve kavşaklarda sporculara polis eskortu eşlik edecek.

Bisiklet yarışı ve yol koşusu süresince ilgili güzergahı kullanacak sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.