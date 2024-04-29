Baraka Kültür Merkezi 1 Mayıs’ta bazı STÖ ve kuruluşların ara bölgede yapacağı etkinliğe destek belirtti.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, emekçi halkın, kurtuluşu için sokakta bir arada olmasına, hiç olmadığı kadar ihtiyaç bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, 1 Mayıs’ı “mangal yakma günü” olarak sunanlara inat, pişirecek ete de aşa da rahatça erişilecek günler için, “Sanat ve bilimin ışığında, emeğin kurtuluşu, devrimin yürüyüşüdür 1 Mayıs” denielerek sokağa inme çağrısı yapıldı.

Baraka, 1 Mayıs sabahı saat 09.00’da Lefkoşa Çağlayan Parkı’nda Baraka korteji oluşturarak önce Kuğulu Park’a, ardından ara bölgedeki etkinliğe yürüyecek.