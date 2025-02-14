(Kamalı Haber) Girne’de şube müdürü olduğu bankadan müşteri hesaplarından bir milyon sterlini aşkın para çaldığı gerekçesiyle tutuklanan İlke Çağış ile dün suçla bağlantılı tutuklanan kız arkadaşı İna Dağgül bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube'de görev yapan polis memuru Koral Debrelim olguları aktardı ve zanlıların, "Müstahdem Tarafından Sirkat" ve "Sahte Belge Düzenleme" suçlarından methalder olduklarını belirtti.

Polis, zanlı Çağış’ın 2021-2025 yılları arasında bir bankada görev yaptığı dönemde, farklı tarihlerde, 2 kişiye ait vadeli mevduat hesabından 217 bin sterlin parayı sirkat ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 3 Şubat 2024 tarihinde yapılan şikayet sonrası aynı gün tutuklandığını, gönüllü ifade verdiğini ve 8 farklı banka müşterisinin hesabından toplam 1 milyon 300 bin sterlin civarı bir parayı sirkat edip, kumarda harcadığını söylediğini aktardı.

Polis zanlı Çağış’ın 11 günlük tutukluluk süresi içinde evinin ve aracının da arandığını ve aracının içinde 35 farklı kişiye ait toplam 151 adet imzasız müşteri dekontu bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Ayrıca zanlının tüm hesaplarına da tedbir koyulduğunu belirten Polis, zanlının cep telefonunda 12 Şubat 2024'te yapılan ilk incelemede, zanlı Dağgül ile birlikte, banka müşterileri adına sahte mevduat cüzdanı düzenlediklerine dair konuşmaların tespit edildiğini ve aynı gün zanlı Dağgül’ün de tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı Dağgül’ün önceki gün mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk alındığını hatırlattı. Zanlı Çağış’ın bir gönüllü ifade daha vererek, hesaplarından çekiliş veya aktarma yaptığı müşterilerle ilgili sahte mevduat cüzdanı düzenlediğini, sirkat etmiş paralarla da internet üzerinden slot oyunu oynayarak, birçoğunu burada harcadığını beyan ettiğini Mahkemeye aktardı.

Polis, 3 Şubat 2024'de yapılan ilk tahkikatta, sirkat edilen miktarın 217 bin sterlin olduğunu, bu rakamın 7 Şubat 2024'de 714 bin 534 sterlin ve 33 bin euroya ulaştığını, dün itibariyle de toplam rakamın, 978 bin 198 sterlin ve 34 bin 805 euro ve 3 bin 170 dolara yükseldiğini belirtti.

Polis ayrıca, farklı müşteriden de ifade alındığını ve bu kişilerin, hesaplarından çekiliş veya aktarma yapılması yönünde zanlı Çağış’ın hiçbir zaman sözlü veya yazılı bir talimat vermediklerini beyan ettiklerini aktardı.

Polis soruşturmanın başından bu yana 20 kişiyi sorguladıklarını ve 15 ifade temin ettiklerini, Avrupa'da bulunan 3 banka müşterisinin de ülkeye gelerek şikayette bulunduğunu belirtti.

Zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirten polis, zanlılar aleyhine 6'şar gün daha tutukluluk talep etti.

Mahkeme 6 gün daha tutukluluk verdi

Savunma avukatları zanlıların Barış Ruh ve Sinir Hastaları Hastanesi'nde kontrolden geçirilmelerini talep etti. Zanlı Dağgül’ün avukatı da müvekkilinin daha önce psikolojik sorunlar yaşayıp tedavi gördüğünü ve dolayısıyla doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, 6 günlük tutukluluk talebini onaylarken, zanlıların doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verdi.