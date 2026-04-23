Lefkoşa’da, balkon penceresinden evine girmeye çalışırken yaklaşık dört metre yükseklikten beton zemine düşen şahıs, yaralandı.

Polis basın bültenine göre, bu sabahın erken saatlerinde Hakkı Özer (E-40), evinin anahtarlarını kaybettiği gerekçesiyle balkon penceresinden evine girmeye çalıştığı esnada dengesini kaybetti. Söz konusu şahıs, yaklaşık dört metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Özer, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

-Girne'de kumarhane denetimi: 9 kişiye para ceza kesildi

Girne’de polis tarafından yapılan denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam dokuz kişi tespit edildi. Bahse konu şahıslara idari para cezası kesildi.

-İkamet izinsiz 10 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 10 kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.