Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, balıkçılık sosyal sigorta prim destek ödemeleri yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı için balıkçılığı özendirmek, girişimciliği artırmak ve balıkçıların sosyal güvenlik sistemine dahil olmalarını teşvik etmek amacıyla mevcut yasa kapsamına giren küçük balıkçı gemileri siciline kayıtlı, balıkçılık sigorta primlerini yatıran ve bunu belgelendiren 38 mesleki balıkçıya yatırımlarının yarısı kadar ödeme yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, toplam 1 milyon 951 bin 962,86 TL tutarında ödeme yapıldığı belirtilerek, balıkçılar, hakedişlerini Kooperatif Merkez Bankası ile bankanın ilgili şubelerinden alabilecekleri duyuruldu.