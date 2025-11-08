Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, Palm Beach’in halkın malı olduğunu, satılıp, devrilemeyeceğini söyledi.

Balcı, yazılı açıklamasında, Palm Beach sahilinin halka kapatılarak bir otele verilmesi yönünde girişimler olduğunu savunarak, bunun hem vicdani hem de hukuki açıdan kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Palm Beach’in pazarlık konusu yapılamayacağını söyleyerek Anayasa, Kıyı Koruma Tüzüğü ve Fasıl 96 Planlama Yasası’na işaret eden Balcı, kamu yararına ait alanların özel çıkarlara devredilmesinin yasalar uyarınca yasaklandığını belirtti.

Yalnızca bir sahil olmayan Palm Beach’in Gazimağusa’nın belleği ve halkın nefes alanı olduğunu dile getiren Balcı, bu kararda sorumluluğu bulunanların tarih ve hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.

Halka da çağrı yapan Balcı, “Mağusa susmazsa, Palm Beach’i kimse alamaz” dedi.