Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Sözde Ermeni Soykırımı: İddialar ve Gerçekler" konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Azerbaycan İktisat Üniversitesi'nde (UNEC), Hacettepe Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen konferansın açılışına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, UNEC yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliğinin (ATİB) desteğiyle düzenlenen konferansta, şehitler ve devlet büyükleri için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal ve Azerbaycan Milli marşları okundu.

Büyükelçi Bağcı, yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşanan olaylardan ve Batı ülkelerinin kışkırtmasıyla devlete karşı cephe alan ayrılıkçı akımlardan bahsetti.

Ermeni ayrılıkçı yapılanmaların Osmanlı için ciddi güvenlik tehdidi doğurduğunu belirten Bağcı, bu yapılanmaların ayrılıkçı faaliyet, terör saldırısı ve katliamlarının, bu tehdidi kontrol edilemez noktaya taşıdığını dile getirdi.

Bağcı, 1. Dünya Savaşı'nda Ermeni çetelerin, ikmal ve haberleşme hatlarını keserek Osmanlı ordusunu adeta arkadan vurduğunu, bu durum üzerine devletin de bazı önlemler aldığını vurgulayarak, "Ermeniler, Osmanlı Devleti'ne ait Suriye ve Mezopotamya'daki topraklara gönderilmiş, sınır dışı edilmemiştir. Ermenilerin, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde maruz kaldığı olayları ve tehciri 'soykırım' olarak nitelendirmek ne tarihi ne de hukuki açıdan doğrudur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, 1915 olaylarını araştıracak ortak tarih komisyonu kurulmasını teklif ettiğini hatırlatan Bağcı, Ermenistan'ın buna olumlu yanıt vermediğini vurguladı.

Bağcı, Türkiye'nin, empati ve diyaloğa dayanan tutumunun açık ve net olduğunu, adil ve nesnel hafızaya dayanan ortak anlatıyı hakim kılmaya çabaladığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"1915 olaylarını tarihi arka plandan kopararak tek taraflı inşa eden söylemler, ancak terör gruplarının amacına hizmet etmiştir ve etmektedir. Sözde soykırım iddialarıyla amaç, güçlenen, küresel ve bölgesel düzeyde aktör konumuna gelen Türkiye'yi her bakımdan zayıflatmak ve yalnızlaştırmaktır. Ancak unutulmamalıdır ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti devletinin adı, bayrağının gölgesi, sınırlarımızın dışında bile huzurun, umudun ve güvenin sembolü olmuştur."

- "Gerçekleri dünyaya iletmek için Türk bilim insanları işbirliği yapmalıdır"

UNEC Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov da 1915 olaylarına ilişkin iddiaların tarihçiler tarafından araştırılması gerektiğini belirtti.

Muradov, "1915 olayları soykırım değildir. Türkiye arşivlerini açıyor ama Ermenistan bunu kabul etmiyor çünkü sonuçların istedikleri gibi olmayacağını biliyorlar. Türkiye'yi soykırımla suçlayan Fransa da en büyük soykırımları yapmış bir ülkedir. Gerçekleri dünyaya iletmek için Türk bilim insanları işbirliği yapmalıdır." diye konuştu.

Program, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi (TÜDİFAK) Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce'nin moderatörlüğünde, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Kafkas Araştırmaları Enstitüsü Direktörü, Milletvekili Prof. Dr. Musa Gasımlı ve Prof. Dr. Solmaz Rüstemova Tohidi'nin sunum yaptığı panelle devam etti.