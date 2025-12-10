Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Su İşleri Dairesi yetkilileriyle birlikte Kanlıdere’den beldeye ulaşması beklenen su hattında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, incelemeler sırasında Geçitkale–Serdarlı Belediyesi ekipleri de sahada hazır bulundu.

Dere güzergâhında yapılan incelemelerin ardından açıklama yapan Başkan Kasım, belediye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, ilgili kurumlarla gerekli istişarelerin yapıldığını ifade etti.

Olası olumsuzlukların en az zararla atlatılması için çalışmaların büyük bir özveriyle