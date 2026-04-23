İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, çocukların ülkenin en kıymetli hazinesi ve geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.

Bakan Oğuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oğuz mesajında şu ifadelere yer verdi: “Geleceğin parlayan yıldızları, ülkemizin ışığı sevgili çocuklar… Sizlerin mutluluğu, eğitimi ve başarıları yarınlarımızın en büyük güvencesidir. Sevgiyle büyüyen, bilgiyle donanan ve özgüvenle geleceğe yürüyen her çocuk, ülkemizin umut dolu yarınlarını inşa edecektir.”

Çocukların barış, huzur ve güven içinde büyümesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Oğuz, “Sizlere daha güzel bir ülke bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz. Yüzünüzdeki gülümseme hiç eksik olmasın. Hayalleriniz büyük, yolunuz açık olsun” dedi.

Dursun Oğuz, tüm çocukların bayramını kutlayarak, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek temennisinde bulundu.