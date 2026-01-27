Hasipoğlu: “Bugüne kadar 15 bin 750 başvuru yapıldı. Tüm hak sahiplerinin başvuru sürecini takip etmelerini ve bu imkândan faydalanmalarını istiyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, belediyelere bağlı iştirak şirketlerinde asgari ücret üzerinden sigorta yatırımı yapılan çalışanların da Bakanlık tarafından sağlanan 12 bin TL’lik asgari ücret desteği kapsamına dahil olduğunu açıkladı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Hasipoğlu, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke başta olmak üzere diğer belediyelere bağlı iştirak şirketlerinde görev yapan ve asgari ücret üzerinden sigorta yatırımı yapılan personelin destekten yararlanma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

“Belediyelerimizin iştirak şirketlerinde, asgari ücret üzerinden yatırımı yapılan çalışanlarımızın da özel sektör çalışanları gibi destek kapsamı dışında bırakılması söz konusu değildir.” diyen Hasipoğlu, destek uygulamasının çalışanlar arasında eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirildiğinin altını çizdi.

- Başvurular ihtiyat.gov.ct.tr adresinden yapılıyor

Destekten yararlanmak isteyen çalışanların ihtiyat.gov.ct.tr adresi üzerinden gerekli başvuruları yapabileceklerini belirten ve “Tüm hak sahiplerinin başvuru sürecini takip etmelerini ve bu imkândan faydalanmalarını istiyoruz” diyen Hasipoğlu, ülke genelinde bugüne kadar 15 bin 750 başvuru yapıldığını kaydetti.

Bakanlık açıklamasında, destekten yararlanacak belediye ve iştirak şirketlerinin; Lefkoşa Belediyesi – Lefkoşa Gelişim ve Kalkınma Şirketi, Gazimağusa Belediyesi – Gamabel Yatırım Ltd., Girne Belediyesi – Belpaz Yatırım Ltd. ile Gir-Bel İşletmeleri Ltd., Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi – Albel Yatırım Ltd., Güzelyurt Belediyesi – Güzbel Yatırım Ltd., Dikmen Belediyesi – Belpak Yatırım Ltd., Lefke Belediyesi – Lefbel Yatırım Ltd., Mesarya Belediyesi – Mesbel Yatırım Ltd., Çatalköy-Esentepe Belediyesi – Çesbel Yatırım Ltd., Yenierenköy-Karpaz Belediyesi – Dipbel Yatırım Ltd., Geçitkale-Serdarlı Belediyesi – Geçbel Yatırım Ltd. ve Beyarmudu Belediyesi – Günmes Tic. Şti. Ltd. olduğu bildirildi.