Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’yu kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gardiyanoğlu’nu 8 Ekim’de Büyükkonuk’ta düzenlenecek Eko Gün etkinliğine davet eden Tuğlu, 3 yıldır yapılmayan etkinliği tekrar canlandıracaklarını belirtti.

Bakan Gardiyanoğlu ise, 3 yıl önceye kadar ailesiyle her yıl Eko Gün etkinliğine katıldıklarını ifade ederek, etkinliğin hem Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması, hem bölgenin tanıtılması hem de bölgenin ekonomik açıdan kalkınması adına önemli olduğunu vurguladı.