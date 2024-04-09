Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Ramazan Bayramı’nın ülkeye kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederek, Kıbrıs Türk halkının, Türk ulusunun ve İslam aleminin bayramını kutladı.

Gardiyanoğlu Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Maneviyatımızın yoğunlaştığı, milli birlik, kardeşlik, yardımlaşma duygularının gönlümüzde yer ettiği, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayını geride bırakarak, bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Sadık Gardiyanoğlu, manevi günlerden olan Ramazan Bayramı’nın, toplumsal barış ve huzurun sağlanmasında bir fırsat olarak görülmesi, dargınlıkların ve kırgınlıkların sonlandırılması, küçüklerin sevindirilmesi, büyüklerin ziyaret edilmesi, yaşlılara, engellilere ve çocuklara kucak açılması için en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ramazan Bayramı’nın, ülkeye kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eden Bakan Gardiyanoğlu, “Tüm İslâm aleminin, Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.