Gardiyanoğlu, 1 Mayıs günü ülke genelinde yoğun bir denetim gerçekleştireceklerini söyledi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 1 Mayıs günü açık kalacak işletmelere seslenerek yasal yükümlülüklerini hatırlattı.
Gardiyanoğlu, emekçilerin o günkü emeklerinin karşılığının normal günün iki katı olduğunu söyledi, “Bu yasal bir zorunluluktur” dedi.
Bakan Gardiyanoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla videolu açıklamada bulundu.
Tüm resmi tatil günlerinde çalıştırılan emekçilerin haklarını korumak konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Gardiyanoğlu, 1 Mayıs günü ülke genelinde yoğun bir denetim gerçekleştireceklerini söyledi.
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1 Mayıs özelinde tüm resmi tatil günlerinde çalıştırılan emekçilerin haklarının korunması konusunda kararlıdır” ifadelerine yer veren Gardiyanoğlu, denetimlerin bazılarına kendisinin de katılacağını ifade etti.
(MK/GÜL)