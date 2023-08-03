Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in daveti üzerine, KKTC’nin gözlemci üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü’nün 4. Mütevelli Heyeti Toplantısı'na katılmak üzere bugün İstanbul’a gidiyor.

Bakanlık açıklamasına göre Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkeler arasında eğitim alanında iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesi amacıyla, yarın ve cumartesi günü düzenlenecek toplantıda KKTC’yi temsil edecek ve üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek.