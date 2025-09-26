Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC’nin kalıcı bir destinasyon olması yönünde kültür, sağlık, eğitim ve eko-turizmin önemli olduğunu belirtti.

Bakan Ataoğlu, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, turizmin yalnızca ekonomik bir sektör değil, aynı zamanda toplumlar arasında köprü kuran, kültürel mirası dünyaya tanıtan ve uluslararası dostlukları pekiştiren bir alan olduğunu söyledi.

Ataoğlu, “Kuzey Kıbrıs, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi eserleri, kültürel zenginlikleri, eşsiz mutfağı ve misafirperverliğiyle Akdeniz’in en özel destinasyonlarından biridir. Bu değerlerimizi dünyaya daha güçlü şekilde tanıtmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Ülke turizminin geliştiğini belirten Bakan Ataoğlu, yatak kapasitesinin artırılması, yeni otel yatırımları ve alternatif turizm modelleri üzerinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Özellikle kültür, sağlık, eğitim ve eko-turizm gibi alanlarda KKTC’nin büyük potansiyeli bulunduğunu belirten Ataoğlu, bu çeşitlilik sayesinde ülkenin turizmde kalıcı bir marka haline geleceğini söyledi.

Dünya Turizm Günü’nün, sektör emekçilerinin hatırlanması için de önemli bir gün olduğunu kaydeden Bakan Ataoğlu, “Turizmin gelişmesinde büyük fedakârlıklarla çalışan tüm turizm emekçilerine teşekkür ederim. Bu sektör, hepimizin ortak sorumluluğudur. Hep birlikte Kuzey Kıbrıs’ı dünyanın sayılı turizm merkezlerinden biri yapma yolunda ilerliyoruz” dedi.

Bakan Ataoğlu, KKTC turizminin barış, kültürel paylaşım ve kalkınmanın güçlü bir aracı olduğunu kaydetti.