Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ‘1-7 Mart Deprem Haftası’ nedeniyle mesaj yayımlayarak afetlere karşı hazırlığın önemine işaret etti.

DP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, mesajında “Doğal afetlerin önüne geçmemiz mümkün değil ancak afetlere hazırlık yaparak ve gerekli önlemleri alarak verecekleri zararları azaltabiliriz” diyen Ataoğlu, afetlerden korunmak ve meydana gelecek zararları azaltabilmek için afet bilinci yüksek bir toplum oluşturmanın herkesin asli görevi olduğunu belirtti.

Ataoğlu mesajını şöyle sürdürdü:

“Vatandaşların bilinçli bir şekilde ilgili tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ciddi bir dayanışma içinde hareket etmesi büyük önem taşıyor.

Anavatan Türkiye’de yakın tarihte gerçekleşen depremler ile birlikte gördük ki, deprem insana zarar vermez, usulüne ve mühendisliğine uygun yapılmayan binalar insana zarar verir.

Bizler de bu bilinçle hükümet ortaklarımızla beraber, yaşananlardan ders alarak, ülkemizde oluşabilecek tüm olumsuzlukları göz önünde bulundurarak, önlem, tedbir ve denetim açısından yürüttüğümüz çalışmalar artarak devam ediyor, her alanda afete hazır bir ülke haline gelmemiz için var gücümüzle çalışıyoruz.

Tekrar ve tekrar belirtmeliyim ki, önlem almamak, ihmal ve tedbirsiz olmak kayıplara yol açmaktadır. Lütfen depremin zararlarından korunmak için bireysel tedbirlerimizi de alalım.

En büyük temennimiz deprem başta olmak üzere hiçbir doğal afetin yaşanmamasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha, deprem felaketinde yaşamını yitiren insanlarımıza Allah’tan rahmet, halkımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Tüm halkımıza deprem felaketinden ve diğer afetlerden uzak, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum.”