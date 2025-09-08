Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen saldırıda şehit düşen polislerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Erhan Arıklı yayımladığı başsağlığı mesajında şu düşüncelerine yer verdi:

“İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen hain saldırı sonucu kahraman polislerimizin şehit düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Öncelikle aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet diliyor; Türk milletine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Hayatlarını, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin huzuru ve güvenliği için fedakârca ortaya koyan kahraman polislerimiz, milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, bu saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum. Bakanlığım ve şahsım adına, şehitlerimizin ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun”.