Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, "Diaphorina citri" zararlısına karşı yürütülen biyolojik mücadele çalışmalarının Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Tarım Dairesi uzmanları ile TAGEM Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü uzmanlarının ortak çalışmalarıyla yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda KKTC genelinde yapılan taramalarla, turunçgil yeşillenme hastalığı (Candidatus Liberibacter spp.) etmeninin belirlenmesine yönelik örnekler toplandı.

Geçen günlerde tamamlanan analizler sonucunda, taramalar sırasında alınan böcek ve yeşil aksam örneklerinde hastalık etmenine rastlanmadığı ve tüm numunelerin temiz çıktığının belirtildiği açıklamada, bu durumun yürütülen çalışmaların ülkede turunçgil üretimi açısından önemli bir güvence sağladığı kaydedildi.

- “Proje kapsamında yürütülen çalışmalar, sadece hastalık taramalarıyla sınırlı kalmamaktadır”

Proje kapsamında yürütülen çalışmaların sadece hastalık taramalarıyla sınırlı kalmadığının ifade edildiği açıklamada, “Arazi ve laboratuvar çalışmaları, zararlının doğal düşmanları olan parazitoitlerin üretimi ve salımı ile entegre edilerek biyolojik mücadelenin etkinliği artırılmaktadır. Uzmanlar, elde edilen verilerin ışığında, zararlı popülasyonunun izlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik uzun vadeli stratejileri titizlikle uygulamaktadır.” denildi.

“Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, yürütülen biyolojik mücadele projesinin KKTC’de turunçgil üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını ve halk sağlığı açısından güvenli bir yöntemle zararlılarla mücadele edildiğini vurgulamaktadır.” ifadelerine yer verilen açıklamada, projenin ülke genelinde turunçgil üreticilerine hem ekonomik hem de çevresel fayda sağlayacağının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, uzman ekiplerin saha ve laboratuvar çalışmalarını planlı ve disiplinli bir şekilde sürdürerek, zararlının kontrol altına alınması ve hastalık riskinin minimize edilmesi için projeye büyük bir titizlikle devam ettiği ifade edildi.