Alayköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinde, Güzelyurt’ta sakin Erkan Kocabaş (E-46) dün bahçe temizliğini yaptığı sırada aniden rahatsızlanması sonucu hayatını kaybetti. Kocabaş'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Polis basın bültenine göre, Alayköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinde, dün saat 14.00 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin Erkan Kocabaş (E-46), bahçe temizliğini yaptığı sırada aniden rahatsızlanması sonucu, ambulansla kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kocabaş’a yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi; soruşturma devam ediyor.