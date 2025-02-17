Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar dönemi yüksek öğrenim burs müracaatlarının açıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dişilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi’nin açıklamasına göre, burs başvuruları 20 Mart’a kadar “https://yobis.mebnet.net” adresinden online olarak yapılacak. Öğrenciler burs başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye yine aynı adresin “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşabilecek.

Yükseköğrenim gören ve 2024-2025 bahar dönemi için burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler, belirtilen internet adresinden gerekli işlemleri tamamlayarak, başvurularını yapabilecek.

KKTC üniversitelerinde öğrenim gören ve 2024-2025 güz döneminde burs hakkı elde eden öğrencilerin de yine https://yobis.mebnet.net adresinden akademik bilgilerini güncellemeleri ve transcript ile bahar dönemi öğrenci belgelerini sisteme yüklemeleri suretiyle yeniden burs başvurusu yapabilecek.

T.C. ve III. ülkelerde öğrenim gören ve 2024-2025 güz döneminde burs hakkı elde eden öğrencilerin ise burslarının devamı için herhangi bir işlem yapması gerekmiyor.