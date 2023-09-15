Bağımsızlık Yolu (BY), geçen pazar günü yapılan Bağımsızlık Yolu 3.Olağan Genel Kurulu’nda parti programına iki kararın eklendiğini açıkladı.

BY Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Genel Kurul’da oy birliğiyle onaylanan ilk karar metninde, “Bağımsızlık Yolu, ekososyalist, sosyalist, feminist bir emekçi partisidir” denilerek, “partinin, ülkede ve dünyada kapitalist emperyalizmin ve sömürünün son bulması için işçi sınıfı öncülüğünde bir sosyal, siyasal, ekonomik devrim sürecinin gerekliliğini bir an bile gözden kaçırmadığı” belirtildi.

Kararda, partinin tüm mücadelesini bu doğrultuda örgütlediği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Kıbrıslı Türk halkının ve emekçi sınıflarının siyasi öncüsü olarak, dünya ölçeğinde hayata geçmesi için mücadele ettiğimiz sosyalizmi kurmak üzere örgütlenen partimiz, her alanda iktidara taliptir. Bağımsızlık Yolu, parti çalışmalarının merkezine iktidar mücadelesini koymaktadır. Tam da bu sebeple, partimiz hükümete değil muhalefete taliptir. Çünkü gerçek bir iktidar mücadelesi, önce gerçek bir muhalefet oluşturmaktan, emekçi sınıfların ve ezilen kitlelerin hali hazırda var olan durumu ortadan kaldıran gerçek hareketini örgütlemekten geçmektedir”

Açıklamada, Genel Kurul’da alınan diğer kararın ise Bağımsızlık Yolu Muhalefet Programı’nın sonuna 2. Dönem Parti Meclisi tarafından parti dökümanı olarak kabul edilen “Yerel Yönetı̇mler Programı”nın eklenmesi olduğu belirtildi.