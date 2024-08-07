Bağımsızlık İttifakı Konseyi Başkanı Hasan Yılmaz Işık ve Konsey Eş Başkanı Ahmet Yıldırım yayımladıkları ortak mesajda, Erenköy Direnişinin Kıbrıs Türkünün kader çizgisini belirlediğini belirttiler.

Şanlı Erenköy Direnişinin yıldönümü vesilesiyle yayımlanan mesajda Erenköy direnişinin Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin “kader çizgisi” olduğu kaydedildi.

Erenköy Direnişinin, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde umut ışığı olduğu belirtilerek, “Şanlı Erenköy Direnişinde canlarını feda eden şehitlerimizi Allah rahmeti ile anmaktadır.” denilen mesajda,

Kıbrıs Türk halkının Ada üzerinde en az Kıbrıslı Rumlar kadar “Egemen Devlet” hakkına sahip olduğu ve bu hakkın ortadan kaldırılamayacağı vurgulandı.

Birleşmiş Milletlerin federasyon temelinde çözümü Kıbrıslı Türklere sunmaktan vazgeçmesi gerektiği kaydedilen mesajda, “Kıbrıslı Rumlarının silah zoruyla 60 yıl önce gasp ettiği 1960 Kıbrıs Cumhuriyetini, eşit ortaklık hakkına sahip olan Kıbrıs Türklerine devredilmesi veya KKTC’ni tanıması seçeneklerinden birini kabul etmesi için İttifakımız BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’e çağrı yapmaktadır” denildi.