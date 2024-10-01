"Kıbrıs Cumhuriyeti"nin bağımsızlık günü olarak kutlanan 1 Ekim sebebiyle AKEL tarafından etkinlik düzenlendi.

Haravgi gazetesinde yer alan AKEL açıklamasında, “iki devletli çözümün ve mevcut statükonun kabul edilmesinin söz konusu olmadığının” vurgulandı.

Açıklamada, partinin bilindik tezleri dile getirilirken “tüm Kıbrıs halkına, Kıbrıslı Türklere, Rumlara, Ermenilere, Maronitlere ve Latinlere ortak vatanın yeniden birleşmesi için ortak mücadele" çağrısında bulunuldu.

Gazete, bir diğer haberinde ise, eski Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli’nin AKEL tarafından Limasol’da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verdi. Markulli, “Kıbrıslı Türklerin devletin yapı taşlarında yer almamalarının kabul edilemez ve sorunlu bir politik anomali olduğunu” belirterek “bu durumun yeniden birleşmeyle ortadan kaldırılması gerektiğini” ifade etti.

Türk tarafı iki devletli çözümde ısrar ettiği sürece ortak bir zemin bulunamayacağını iddia eden Markulli, AB ve BM Güvenlik Konseyi beş daimi üyesinden Türkiye’ye baskı yapılmasını istemek gerektiğini vurguladı.