Baf’ta Psathi dağ köyünde başlayan ve hızla yayılan büyük yangının kontrol altına alınmasının hemen ardından şimdi de “Yolu”-“Milyu” köyleri arsında yangın çıktığı bildirildi.

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Güney Kıbrıs'taki haber kaynakları yeni yangının Yolu-Milyu köyleri arasındaki sarp arazide çıktığını, itfaiye ekiplerinin yeniden sferber olduğunu haber verdi.

-Bazı köylerde yeniden alevlenme 

Bu arada İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Nikos Ketis kontrol altına alındığını açıkladığı büyük yangında etkilenen Polemi, Kurdaka, Amargeti köylerinde yangının yeniden alevlendiğini açıkladı. Kettis, havadan 4 yangın söndürme aracının müdahale için yeniden havalandığı bilgisini verdi.