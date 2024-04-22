Baf’a bağlı “Anarita” (Anarida) ve “Neo Horyo” (Yeniköy) köylerindeki ormanlık alanda belirlenemeyen sebeplerden ötürü dün yangın çıktığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, itfaiyenin çabasıyla tamamen kontrol altına alınan yangında, kuru otlarla kaplı bir dekarlık alanın yandığını yazdı.

Gazete, başka bir orman yangınının da dün sabah Limasol’a bağlı “Dora” (Dora) köyündeki ormanlık alanda çıktığını ve bu yangında da 3 hektarlık alanın kül olduğunu kaydetti.

Haberde, bir başka yangının da Baf’taki arkeolojik bölgede çıktığı ve bu yangında ise 5 dekarlık alanın yandığı belirtildi.