Festivalin son günü sanatçı Aşkın Nur Yengi sahne alacak

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Pulya Festivali, bu yıl 15-24 Ağustos tarihleri arasında halkla buluşuyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, 5. Uluslararası Halk Dansları Festivali de Pulya Festivali kapsamında düzenlenecek.

Festivalin son gecesi Aşkın Nur Yengi sahne alacak.

Festival, 15 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da Sinerji Market ve Belediye Binası önünden başlayacak kortejle açılacak, ardından saat 20.30’da festival alanında resmi açılış töreni yapılacak. Törenin hemen sonrasında 15 Ağustos Devlet Piyangosu Çekilişi canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Festivalin ilk gecesi, halk oyunları gösterilerinin ardından sanatçı Burak Bulut sahne alacak.

Festivalin ikinci günü olan 16 Ağustos'ta Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Turnuvası düzenlenecek; akşam ise Erhan Alihan ve Murat Mermer sahne alacak.

17 Ağustos'ta voleybol final maçlarının ardından Grup Armonila konseri ve Kültürlerin Kaynaşması Gecesi gerçekleştirilecek.

Festivalin dördüncü günü olan 18 Ağustos'ta ise Foto Özay sponsorluğunda düzenlenen çocuklara özel fotoğraf yarışması ödül töreni, mini disko, halk dansları, Paw Patrol sahne şovu ve Moğol sirk gösterileri olacak. Gecenin finalinde Sidar Karakuş sahne alacak.

19 Ağustos'ta uluslararası katılımcılarla ülke tanıtımları, kostüm yarışmaları ve Miss & Mr. Festival ödül töreni düzenlenecek.

20 Ağustos'ta Yıldızlar Futbol Turnuvası, Karadenizliler Gecesi ve Karadeniz müziği sanatçısı Selçuk Balcı’nın konseri izleyicilerle buluşacak.

21 Ağustos'ta Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın'ın oynayacağı “Üçü Bir Arada” adlı iki perdelik komedi oyunu sahnelenecek.

22 Ağustos'ta jonglör ve ateş şovları yapılacak ardından Can Ozan sahne alacak.

23 Ağustos'ta ise sabah saatlerinde plaj futbolu müsabakaları, akşam ise Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Korosu ve Coşkun Demir konser verecek.

Festivalin kapanış günü olan 24 Ağustos'ta spor yarışmaları, Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği Aytotoro Tavası Yemek Yarışması, saat 21.00’de Ceren Özdemir ile Perküsyon gösterisi olacak. Festival, saat 22.00’de başlayacak Aşkın Nur Yengi’nin konseriyle final yapılacak.