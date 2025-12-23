Güney Kıbrıs’ta Baf bölgesindeki barajlarda (Asprokremmo, Kanaviu ve Mavrokolimbo) depolanan su miktarının yalnızca yüzde 8,4 olduğu belirtildi.

Rum Su İşleri Dairesinden bir yetkilinin açıklamalarına dayanarak durumun son günlerdeki yağışlara rağmen "endişe verici" olduğunu yazan Haravgi gazetesi, son üç gün içerisinde Güney Kıbrıs’taki barajlara yönelik toplam su akışının 142 bin metreküp olduğunu kaydetti.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında durumun "daha kötü olduğunun" görüldüğünü kaydeden gazete, geçen yılın aynı döneminde Baf bölgesindeki barajlarda depolanan su miktarının 21,2 milyon metre küp (yüzde 29,6), şimdi ise yalnızca yüzde 8,4 olduğunu belirtti.