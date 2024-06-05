Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de KKTC'nin yükseköğretim olanaklarının tanıtılması ve Azerbaycan-KKTC arasındaki eğitim iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla “KKTC Yükseköğretim Tanıtım Fuarı” yapıldı.

YÖDAK'tan verilen bilgiye göre, Fuar öncesinde Azerbaycan Cumhuriyeti ile KKTC yükseköğretim kurumları müdürleri, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı ve üniversite rektörlerinin katılımıyla yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Yuvarlak masa toplantısında uluslararasılaşma, değişim programları, ortak bilimsel projeler, akreditasyon ve kalite süreçleri, iş birliği anlaşmaları, ortak diploma programları gibi konular ele alındı.

KKTC Yükseköğretim Tanıtım Fuarı’nda Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Azerbaycan Milletvekilli Hikmet Babaoğlu, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, bakanlık bürokratları, üniversite rektörleri ve yetkilileri, Türkiye Bakü Büyükelçiliğinden yetkililer ve Azerbaycan’da öğrenim gören öğrenciler yer aldı.

Fuar’da KKTC'de faaliyet gösteren 11 üniversite temsilcileri, fuara katılım gösterenlere eğitim programlarını, öğrenciye sunulan fırsatları ve burs imkânlarını anlattı.

“KKTC Yükseköğretim Tanıtım Fuarı”nda YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın akademik temaslarda bulunarak, KKTC ve Azerbaycan yükseköğrenimde iş birliği için adım attıklarından dolayı iki ülke adına mutluluk duyduklarını ifade etti.

Türk dünyası üniversiteleri olarak birlikte hareket etmelerinin Yükseköğrenimde büyük önem arz ettiğini ifade eden YÖDAK Başkanı Hocanın, üniversitelerin KKTC, Türkiye ve uluslararası öğrencilere eğitim verdiğini, Azerbaycan’dan da pek çok mezun verildiğini ve Azerbaycan’dan gelecek çocuk ve gençlerin KKTC’de eğitim almalarının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.