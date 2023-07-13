Ayia Napa’da bulunan Greko Burnu açıklarında 17 Suriyeli göçmeni taşıyan bir teknenin tespit edilerek, güvenli bir şekilde karaya çıkarıldığı duyuruldu.

Financial Mirror’un haberine göre, polis, bugün saat 1.40’ta Greko Burnu açıklarında mülteci taşıyan bir teknenin tespit edildiğine dair sahil güvenlik birimlerinin uyarıldığını, ardından tekneyi durdurarak 13 erkek, 2 kadın ve 2 çocuktan oluşan göçmenlerin güvenli bir şekilde Paralimni’deki Golden Coast balıkçı barınağına götürüldüğünü açıkladı.

Haberde, göçmenlerin, polise, 6 metrelik fiberglas tekne ile yolculuklarının Suriye’nin Tartus şehrinden başladığını ve her birinin 170 kilometrelik yolculuk için 3 bin ile 3 bin 500 dolar ödeme yaptıklarını söylediği aktarıldı.

Polis’ten yapılan açıklamada, göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve 15'inin Güney Lefkoşa’da bulunan Pournara Göçmen Kabul Merkezi’ne nakledildiği bildirildi. Tekneyi kullandığı tespit edilen 35 ve 48 yaşlarındaki iki erkeğin ise insan kaçakçılığı şüphesiyle tutuklandığı ve cuma günü “Mağusa Mahkemesi”ne çıkarılacağı kaydedildi.

Söz konusu kişilerin Güney Kıbrıs topraklarına yasa dışı giriş yapma ve kazanç elde etmek amacıyla üçüncü ülkeden gelen kişileri yasadışı yollarla adaya girmesine yardımcı olma suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Suriye’den deniz yoluyla gelen düzensiz göçmen sayısındaki artış eğilimine dikkat çekilen ve geçen yılın ilk 5 ayıyla kıyaslandığında bu yıl yüzde 60’lık bir artış görüldüğü ifade edilen haberde, deniz yoluyla gelen düzensiz göçmenlerin çoğunun Suriye’nin Tartus şehrinden teknelerle geldiği ve genellikle Greko Buru açıklarında bulundukları kaydedildi.