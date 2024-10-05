Fileleftheros gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun Ay. Demet (Metehan) sınır kapısından geçen yolun genişletilmesinin finansmanını üsteleneceği konusunda Rum Yönetimi’ne bilgi verdiğini yazdı.

Gazete, hükümet kanadından elde ettikleri bilgiye atıfta bulunarak, Avrupa Komisyonu’nun, ara bölge içerisinde inşa edilecek bölümü finanse edeceğini yazdı.

Habere göre Avrupa Komisyonu bir mektup göndererek, “Local Infrastructure Facility” aracılığıyla UNDP tarafından gerçekleştirilecek projenin maliyetinin karşılanmasına olumlu yanıt verdi.

Ay.Demet sınır kapısındaki yolun genişletilmesi kararının, Kıbrıslı Türklere yönelik 14 tedbirin içerisinde bulunduğunu anımsatan gazete, önceki aşamada ara bölge dışındaki bölgenin incelendiğini, kısa zaman içerisinde de projenin gerçekleştirilmesi amacıyla ihaleye çıkılmasının beklendiğini yazdı.