

Yetkililer, bölgede uçuşların ertelendiğini ve okulların tatil edildiğini bildirdi

Avustralya'nın Western Australia eyaletinde "Zelia" tropikal siklonu liman bölgesine yaklaşırken, bölgede uçuşlar ertelendi ve okullarda eğitime ara verildi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, tropikal siklon Hedland Limanı bölgesine yaklaştı. Yetkililer, Zelia'nın şiddetinin en yüksek seviye olan "kategori 5"e çıktığını açıkladı.

Yetkililer, bölgede uçuşların ertelendiğini ve okulların tatil edildiğini bildirdi.

South Hedland bölgesinde bir tahliye merkezi kurulduğunu dile getiren yetkililer, insanların güvende kalmaları için ilgili kurumların açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini aktardı.

Yetkililer, halihazırda Hedland Limanı'nın yaklaşık 130 kilometre kuzeybatısında olan tropikal siklonun hızının saatte 285 kilometreye ulaşabileceğini ifade etti.

Yangın ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı (DFES) ve Meteoroloji Dairesi, Pilbara bölgesinde ikamet edenlere "her türlü önlemi" almaları çağrısı yaptı.

DFES yetkilisi Darren Klemm, "Zelia tropikal siklonunun şiddeti, can ve mal güvenliği açısından önemli bir tehdit olduğu anlamına gelmektedir." dedi.

Zelia'nın yarın Pilbara kıyılarını geçmesi ve koşulların şiddetlenmeye devam etmesi bekleniyor.

Avustralya'da muson yağmuru sezonunun başlamasının ardından 10 Şubat'ta Western Australia eyaletinin Pilbara bölgesinde tropikal siklon oluşabileceği uyarısı yapılmıştı.