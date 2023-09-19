Avustralya'da organize suç örgütleri ve uyuşturucu şebekelerine düzenlenen operasyonlarda 990 kişi gözaltına alındı.

ABC News'in haberine göre, tüm eyalet ve bölgelerden kolluk kuvvetleriyle, Avustralya Federal Polisi, iç istihbarat birimleri ve sınır muhafızlarının koordinasyonunda organize suç örgütleri ve uyuşturucu şebekelerine yönelik ortak operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, güvenlik birimleri, ülke genelinde en az 400 baskın yaptı. 990 kişinin gözaltına alındığı 5 günlük operasyonda, yaklaşık 1,2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyondan sorumlu Başkomiser John Hutchison, organize suç örgütleri ve uyuşturucu madde faaliyetlerine yönelik operasyonların süreceğini açıkladı.

Hutchison, bu operasyonların Avustralya'da söz konusu suçlara karışmış herkese bir uyarı olması gerektiğini vurgulayarak "Sizi bulacağız ve adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Operasyonunun, ülke genelinde güvenlik birimlerinin koordinasyonunda yapılmasına ilişkin olarak da Hutchison, "Biliyoruz ki suçluların sınırları yok ve eyaletler arası çalışıyorlar." dedi.