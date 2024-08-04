Avustralya'da lejyonella bakterisinin yol açtığı akciğer rahatsızlığı olan lejyoner salgını sebebiyle 2 kişi hayatını kaybetti.

ABC News'ün haberine göre, Melbourne sağlık yetkilileri, kentte lejyoner salgınının yaşandığını açıkladı.

Lejyonella bakterisi tespit edilen 77 vakadan 75'inin hastanelik olduğunu belirten yetkililer, 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Melbourne eyaletinin baş sağlık görevlisi Clare Looker, salgının kaynağının henüz tespit edilemediğini ancak vaka sayısındaki artışta yavaşlama olduğunu kaydetti.

Kaydedilen vakaların 2000 yılından bu yana görülen en büyük lejyoner salgını olduğu ifade edildi.