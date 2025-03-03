James Harrison'ın hayatı boyunca 1173 kez bağışta bulunduğu ve kanından elde edilen plazma sayesinde 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtardığı düşünülüyor

Avustralya'da 1954'ten beri kan vererek çok sayıda bebeğin hayatını kurtaran, "Altın Kollu Adam" olarak bilinen, dünyanın en çok bağış yapan gönüllülerinden James Harrison 88 yaşında öldü.

9 News sitesinin haberine göre, Avustralya Kızılhaç Komitesi, Harrison'ın 17 Şubat'ta kaldığı huzurevinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İlk olarak 1954'te 18 yaşındayken kan vermeye başlayan Harrison'ın hayatı boyunca 1173 kez bağışta bulunduğu ve kanından elde edilen plazma sayesinde 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtardığı düşünülüyor.

Harrison, kanında fazla miktarda bulunan plazma sayesinde "Anti-D" olarak bilinen kan uyuşmazlığı iğnesinin hazırlanmasına da katkı sağladı.

Kaynak: RSS