Avustralya'da binlerce kişi, ülkede hafta içinde 3 kadının erkekler tarafından öldürülmesini protesto etmek amacıyla yürüyüş yaptı.

ABC News'in haberine göre, Avustralya'da hafta içinde 3 kadın, erkek cinayetine kurban gitti.

Cinayetlerin ardından Sydney ve Adelaide kentlerinde binlerce kişi, kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenledi.

Gösterilerin organizatörlerinden Sarah Williams, "Avustralya, erkek şiddeti konusunda ulusal acil durum yaşıyor." dedi.

Yürüyüşe katılan kadın hakları örgütleri, ülkede aile içi şiddete karşı acil durum ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Ülkenin farklı bölgelerinde yarın devam edecek gösterilere Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in de katılması bekleniyor.

Avustralya'da 2023'te ülke genelinde kadına yönelik şiddet nedeniyle 15 bin 115 uzaklaştırma kararı alınmıştı.