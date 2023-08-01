Avustralya, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO), Büyük Set Resifi'ni, "Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesi"ne ekleme konusundaki tasarıyı "gözden geçirme" kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği ile UNESCO'nun Kasım 2022'de Büyük Set Resifi'ni "Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesi"ne eklemeyi öngören tasarısı, UNESCO'nun dün sunduğu raporda yeniden ele alındı.

Raporda, Avustralya'nın kuzeydoğu kıyılarını listeye eklemenin uygunluğu tartışıldı ve ülkenin Şubat 2024'e kadar Dünya Mirası Komitesine bir çevresel ilerleme raporu sunması önerildi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, UNESCO'nun gözden geçirme kararını, hükümetinin iklim değişikliği adımlarının tanınması olarak nitelendirdi, çabalarının görülmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Dünya Mirası Komitesinin, karar tasarısını eylülde gündeme getirmesi planlanıyor.

Avustralya hükümeti, Haziran 2021'de UNESCO'nun Büyük Set Resifi'nin söz konusu listeye eklenmesi tasarısını erteletmişti.

Dünya Mirası Listesi'ne 1981'de eklenen Büyük Set Resifi, dünyanın en büyük mercan resifi olarak biliniyor.

Dünyadaki mercan resifi ekosisteminin yüzde 10'unu oluşturan Büyük Set Resifi, turizm sektöründe doğrudan 64 bin kişinin istihdam edilmesini sağlıyor.

Büyük Set Resifi'nde okyanus sıcaklıklarının son yıllarda artmasıyla mercan solmaları gözlemlenmesi, ekosistemin sağlığına ilişkin endişeleri artırmıştı.