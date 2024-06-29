Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric 30 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek.

Haravgi’ye göre Buric, 1 Temmuz’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşecek; ardından Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile bir araya gelecek ve daha sonra çalışma yemeğine geçilecek.

Avrupa Konseyi ajandasında yer alan konular dışında, Kıbrıs sorunu ve müzakereleri yeniden başlatma çabaları, “4’üncü Hükümetler Arası Başvuru”nun çeşitli yönlerinin yönetilmesi, kapalı Maraş’ın fiili durumuna yapılan “müdahaleler”, Ukrayna ve Orta Doğu’daki durum da görüşmelerde ele alınacak.

Habere göre Rum Diplomasi Akademisi üyelerine konferans verecek, Meclis Başkanı ve Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı ile de görüşecek Buric, 2 Temmuz sabahı Güney Kıbrıs’tan ayrılacak.