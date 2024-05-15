Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’a, bu yaz sezonu için iki yangın söndürme uçağı göndereceği haber verildi.

Haravgi Rum yönetiminin, meteorolojik öngörülerinin Güney Doğu Akdeniz’ bölgesinde hava sıcaklığının normallerin üzerine çıkacağı sıcak bir yaza işaret etmesi nedeniyle oluşturmaya çalıştığı “koruma şemsiyesine” Avrupa Konseyi’nin iki yangın söndürme uçağı ile destek vereceğini yazdı.

Habere göre Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım (ECHO) iletişim sorumuşu Zaharias Yakumis, Lefkoşa’nın Rum kesimindeki “AB Evi”nde gazetecilere dijital yollardan yaptığı açıklamada, Komisyon tarafından gönderilecek uçakların geçen yıl da olduğu gibi Sivil Koruma mekanizması RescEU aracılığıyla Rum yönetimi tarafından kiralanacak “Air Tractor” tipi hafif itfaiye uçakları olduğunu söyledi.

Uçakların kira giderlerinin Komisyon tarafından karşılanmasına 15 Haziran’da başlanacağı ve 30 Ekim’e kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, başka bir AB üyesinin ihtiyaç duyması halinde Rum yönetiminin, yine RescEU aracılığıyla iki uçağı yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere başka ülkelere gönderebileceği kaydedildi.