Politis gazetesi, “AİHM, Sığınmacıların Geri İtilmesi Konusunda Bizi Duvara Vurdu” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, iki Suriyeli'nin 2020 yılında savaştan kaçarak deniz yoluyla Güney Kıbrıs’a gittiğini, ancak siyasi sığınma başvurusu bile yapamadan Lübnan’a geri gönderildiklerini yazdı.

Gazete, AİHM’nin bu çerçevede Güney Kıbrıs’ı, iki Suriyeli'ye 22’şer bin euro (toplam 44 bin euro) tazminat ödemeye ve yaklaşık 5 bin euroluk dava giderini karşılamaya mahkum ettiğini kaydetti.

Haberde, Suriyelilerin savaştan kaçarak Güney Kıbrıs’a sığındıkları ve 4 yıl süreyle kampta kaldıkları, bu süreçte siyasi sığınma başvurusu yapma niyeti belirttikleri, ancak Güney Kıbrıs’ın bu kişileri ekonomik göçmen olarak kategorize ettiği belirtildi.