Yargıç, zanlıyı 3 ayı geçmemek koşulu ile hükümsüz tutuklu olarak ceza evine gönderdi.
Teminat duruşmasında zanlının Avukatı NURAY KARAKUŞ'UN zanlının avukatlığından geri çekildiği gözlemlendi.
Avukat Nuray Karakuş, "Bir katil zanlısını savunmak vicdanları yaralar" dedi.
Nuray Karakuş'un bu davranışı örnek teşkil ederken her kesimden büyük takdir topladı.
Polis, Nuray Karakuş'un 14 Eylül 2024 tarihinde Nihat ilkan'ın ölümü üzerine zanlının avukatlığından geri çekildiği yönündeki açıklamasını doğruladı.
Haber: Ergün YAHAT
Editör: Timuçin Cansoylu