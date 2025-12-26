İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, Ecevit Meydanı’nda bulunan Atatürk büstüne çelenk konmasıyla başlayan etkinlik, saygı duruşu ve istiklal marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

İskele’den Karpaz’a çok sayıda okulun katıldığı, farklı noktalardan başlayıp, İskele Ecevit Meydanı’nda son bulan koşular sırasında İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı polislerin yanı sıra İskele Belediyesi Zabıta Birimi ve Sağlık Birimi ile ambulans hazırda bekletildi. Koşuların startını ise İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu verdi.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı İskele Bölge Müdürü Kadir Yeğen, okul müdürleri ve öğretmenlerin de hazır bulunduğu koşular 6 kategoriden oluştu. Koşuların finalinde ise Atatürk için koşan sporculara katılım belgeleri ve madalyaları taktim edildi.