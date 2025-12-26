Küçük Kaymaklı’da, kaldığı apartmanın üçüncü kattaki dairesinin balkonundan henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı düşüp ağır yaralanan 31 yaşındaki Denys Romanenko hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre bu sabah, saat 11.15 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da Halil Sermaye Sokak üzerinde, Denys Romanenko (E-31), kaldığı apartmanın üçüncü kattaki dairesinin balkonundan henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı park alanı içerisine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Romanenko, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.