Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs'ın 50’inci kuruluş yıldönümünü gurur ve memnuniyetle kutladı.

Ataoğlu TAK’ın 50. Yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bu özel gün vesilesiyle, TAK'ın haber alma ve yayma özgürlüğünün önemli bir unsuru olarak demokratik yaşamımıza kattığı değeri bir kez daha vurgulamak istiyorum. İçinde bulunduğumuz bilişim çağında, haberleşmenin hızla evrildiği bir dönemde, TAK'ın tarafsız, etik ve ilkelerine bağlı yayıncılık anlayışını sürdürmesi, demokrasinin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlamaktadır. Bu değerli kurumun, Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmak ve milli davasına ışık tutmak adına verdiği özverili mücadeleyi takdirle karşılıyorum. Türk Ajansı Kıbrıs, 1973 yılından bu yana çeşitli zorluklara rağmen hızlı, güvenilir ve doğru haberleriyle toplumumuza önemli bir bilgi kaynağı olmuştur. Kamuoyunu bilgilendirme misyonunu başarıyla yerine getiren TAK, Kıbrıs Türk basınının gelişimine katkıda bulunarak toplumsallaşmamıza hizmet etmektedir. TAK, sadece bir medya kuruluşu olarak değil, aynı zamanda toplumun nabzını tutan, duyarlılıkları yansıtan bir ayna olma sorumluluğunu da başarıyla yerine getirmektedir. Bu anlamlı günde, TAK'a hizmet vermiş tüm çalışanları ve emekçilerini içtenlikle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Ajansın, gelecekte de Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine ışık tutmaya ve tarafsız haberciliğiyle önemli bir role devam etmesini temenni ediyorum.”