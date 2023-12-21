Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısında Kazakistan’da diplomatik misyon kurulmasına karar verdiği haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis dünkü toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dış politikanın temel direkleri arasında sayılan bir bölge olan Orta Asya bölgesine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Letimbiotis, bu çerçevede aynı zamanda bölgede meydana gelen ve doğrudan veya dolaylı olarak etkilendikleri konularda söz hakkına ve role sahip olma konusundaki istek ve arzuları göz önüne alındığında, Güney Kıbrıs’ın Kazakistan’daki diplomatik varlığının önemli olduğuna dikkati çekti.

Letimbiotis bundan ötürü, Rum ekonomisinin de geri dönmesine bağlı olarak, siyasi sebeplerin Rum kesiminin Orta Asya’daki varlığının güçlenmesini gerektirdiğini sözlerine ekledi.

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