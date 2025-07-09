Türk Devletleri Teşkilatı Turizmden Sorumlu Bakanlar 10. Toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “KKTC'nin yalnızlığa terk edilmesine Türk dünyası sessiz kalmamalı” dedi.

Teşkilata üye ve gözlemci ülkelerin katılımıyla Ankara’da düzenlenen toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan ve Türkiye’den temsilciler katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KKTC’yi temsilen toplantıya katılan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yaptığı konuşmada iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Türk dünyası ülkeleriyle turizm alanındaki entegrasyonun artırılması gerektiğini vurguladı.

Ataoğlu, KKTC’nin bu alandaki tecrübe ve potansiyelini paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

KKTC adına katılımcıları selamlayan Ataoğlu, bu stratejik toplantının sadece turizm değil, aynı zamanda ortak tarih ve kültürel bağlar açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

-“Ambargolar sadece bizi değil, bölgenin refahını engelliyor”

Konuşmasında KKTC’nin yıllardır ağır izolasyonlara maruz kaldığını hatırlatan Ataoğlu, özellikle direkt uçuş yasağının, spor, kültür, sanat ve turizm gibi birçok alanda halkı mağdur ettiğini söyledi.

Ataoğlu, “Bu haksız ambargolar sadece bizim kalkınmamızı değil, tüm bölgenin barış ve refahını olumsuz etkiliyor” dedi.

-“Turizmde potansiyelimiz çok yüksek, ama engelleniyoruz”

KKTC’nin tarihi, doğası, sahilleri ve zengin mutfağıyla önemli bir turizm destinasyonu olduğunu ifade eden Ataoğlu, “Ancak uygulanan kısıtlamalar nedeniyle turizm potansiyelimizin çok altında kalıyoruz” açıklamasında bulundu.

-“Türk Devletleri'ne çağrı: Somut adımlar atılsın”

Bakan Ataoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı’na şu alanlarda destek çağrısında bulundu:

“Karşılıklı turist akışının artırılması; Ortak tanıtım kampanyalarının yapılması; KKTC’ye kültürel etkinliklerde daha fazla görünürlük kazandırılması; Uçuş bağlantılarının kolaylaştırılması.”

-“Bu adaletsizlik tüm Türk Dünyası’na yapılıyor”

Ataoğlu, KKTC’nin Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatarak, “Kıbrıs Türk halkının yalnızlığa terk edilmemesi gerekir. Bu yalnızlık sadece bize değil, Türk Dünyası’nın birlik ve onuruna da zarar vermektedir” dedi.

Konuşmasını, “Hepinizi Kuzey Kıbrıs’a davet ediyoruz. Bu güzel adada sizleri misafir etmekten onur duyarız” sözleriyle tamamladı.