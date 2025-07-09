Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de temaslarda bulunan Azerbaycan heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan kabulde, Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Milletvekili Vügar İsgenderov, Azerbaycan Basın Konseyi Genel Sekreteri Nadir İsmailov ve Azerbaycan-KKTC Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki turizm, eğitim ve diğer konulardaki karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan ile devletten devlete görüşme noktasına geldiklerini ve ilişkileri geliştirmek adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tatar, Azerbaycan ile “Bir millet üç devlet” olduklarını ifade ederek, başta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, kendisine ve KKTC’ye gösterdiği yakın ilgiye, verdiği desteğe teşekkür etti.