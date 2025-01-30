Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Anıt Mezarını ziyaret ederek, tamamlanan birinci etap çalışmalarını inceledi.

Turizm Bakanlığından verilen bilgiye göre, Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı ve çevresinin düzenlenmesini kapsayan projenin ilk etabında çevre düzenlemesi, beton zeminlerin yenilenmesi ve ilavesi, bitkisel peyzaj, sulama sistemi, oturma grupları, kaykay alanı, Rauf Raif Denktaş anı duvarı ve bilgi panoları gibi unsurlar hayata geçirildi.

İkinci etapta ise elektrik sisteminin yenilenmesi, çocuk oyun alanlarının oluşturulması ve alanın çevre güvenliğinin alınması için duvar çekilmesi ve tellenmesi gibi çalışmalar planlanıyor.

Bu düzenlemelerle, Anıt Mezar ve çevresinin, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın hatırasına yakışır bir şekilde düzenlenmesi hedefleniyor.

Açıklamada, Anıt Mezar ve çevresindeki bu düzenlemelerin, hem Rauf Raif Denktaş'ın anısını yaşatmak hem de bölgeye kültürel ve sosyal bir değer katmak amacıyla titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Ataoğlu, projenin ilk etabının tamamlandığını ikinci etapta ise yapılması planlanan işlerin hazırlığının yapıldığını anlattı.

Anıt mezarın Denktaş adına yakışır olması için çalıştıklarını söyleyen Ataoğlu, “Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli sembollerinden biridir.” diyerek onun çizdiği yolda gitmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ataoğlu: “Denktaş, yalnızca bizim değil, dünya çapında özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren halkların örnek aldığı bir liderdir. Onun aziz hatırasını yaşatmak, gençlerimize onun mirasını doğru bir şekilde aktarmak bizim öncelikli sorumluluklarımızdandır.” diye konuştu

Ataoğlu, projenin ikinci etap çalışmalarına da kısa sürede başlanacağını vurgulayarak, Anıt Mezarın tamamlandığında ulusal ve uluslararası ziyaretçilerin ilgisini çekecek bir yapıya dönüşeceğini söyleyerek, bu anıtın, Denktaş’ın liderliğinde verilen özgürlük mücadelesinin unutulmaması için önemli bir mihenk taşı olduğunu belirtti.

Denktaş’ın anısını yaşatmanın sadece bir görev değil, bir onur olduğunun altını çizen Ataoğlu, projeye anıt mezardaki müzenin de ekleneceğini ve anıt mezar içerisinde yer alan binanın müze haline dönüştürülerek halkın hizmetine açılmasını planladıklarını da ifade etti.